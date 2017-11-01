Акинфеев снова пропустил, но ЦСКА победил «Базель», «Вегас» расстается с Шипачевым и другие новости утра

1. ЦСКА в гостях победил «Базель» (2:1) в Лиге чемпионов и теперь имеет лучшие шансы на плей-офф за 5 сезонов. Игорь Акинфеев пропустил в 43-м матче подряд, увеличив антирекорд турнира.

2. «ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плеф-офф Лиги чемпионов. «МЮ» набрал 12 очков. «Барселона» не забила впервые с декабря 2012 года. «Рома» сочно разгромила «Челси» (3:0), а «Атлетико» снова споткнулся на «Карабахе» (1:1). «ПСЖ» стал 1-й командой в турнире, забившей 17 голов после 4 туров, а игрок парижан Левен Курзава – первым с 1993 года автором хет-трика среди защитников.

3. «Вегас» вот-вот расторгнет контракт с Шипачевым. Он вернет клубу подписной бонус – 2 миллиона долларов. Вадим все ближе к КХЛ. «Северстали» Шипачев интересен, а «Магнитка» от игрока открещивается.

4. Ковальчук и Марков не попали в состав сборной России на Кубок «Карьялы», а Любимов, Прохоркин и Коршков вошли в состав олимпийской сборной России на Кубок Германии.

5. В КХЛ СКА с трудом победил рижское «Динамо» (3:2), и были сыграны еще 7 матчей.

6. Два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» одержать победу. Все результаты в НХЛ.

7. В НБА «Милуоки» проиграл «Оклахоме». Другие результаты дня – здесь.

8. В топ-10 самых посещаемых матчей 1-го круга РФПЛ вошли 6 из 7 домашних матчей «Зенита». А еще по две игры «Спартака» и «Краснодара».

9. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России. «Спартак» в марте сыграет с «Крыльями» в Самаре.

10. Федор Емельяненко не будет драться в этом году. Хабиб Нурмагомедов презентовал свой сайт. А Александр Поветкин может провести бой с Энтони Джошуа в марте 2018 года.

11. Теннис. Россияне Евгений Донской, Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в первом круге в Париже, а вот Анастасия Павлюченкова в третий раз в сезоне обыграла Анжелик Кербер, кстати, на Малом итоговом турнире WTA.

Факт дня. Тренера «Уфы» Сергея Семака пригласили выступить в Общественной палате на тему сохранения грудного вскармливания.

Цитата дня. «Сказал комиссии, что я верующий человек и перед Богом готов поклясться в своей невиновности» – российский лыжник Алексей Петухов о непричастности к махинациям с пробами.