Конор МакГрегор: «Хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2018 году и заработать миллиард»

Чемпион UFC Конор МакГрегор намерен в 2018 году возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

«В прошлом году первым в списке Forbes был Криштиану Роналду, я был на 24 месте с доходом в 34 миллиона долларов.

В следующем году этот список должен возглавить Флойд Мэйвезер, я буду на втором месте, а Криштиану на третьем.

Но если я проведу пару боев, я догоню Флойда.

Я хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2018 году. Хочу заработать миллиард долларов и даже больше», – сказал МакГрегор.

Напомним, в августе Конор провел в Лас-Вегасе боксерский поединок против экс-чемпиона мира по боксу . Ирландец проиграл техническим нокаутом, но получил самый большой гонорар в карьере – больше 100 миллионов долларов.

В этом месяце МакГрегор заявил, что намерен стать совладельцем UFC.

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