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    Конор МакГрегор: «Хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2018 году и заработать миллиард»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес UFC Конор МакГрегор

    Чемпион UFC Конор МакГрегор намерен в 2018 году возглавить список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

    «В прошлом году первым в списке Forbes был Криштиану Роналду, я был на 24 месте с доходом в 34 миллиона долларов.

    В следующем году этот список должен возглавить Флойд Мэйвезер, я буду на втором месте, а Криштиану на третьем.

    Но если я проведу пару боев, я догоню Флойда.

    Я хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2018 году. Хочу заработать миллиард долларов и даже больше», – сказал МакГрегор.

    Напомним, в августе Конор провел в Лас-Вегасе боксерский поединок против экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера. Ирландец проиграл техническим нокаутом, но получил самый большой гонорар в карьере – больше 100 миллионов долларов.

    В этом месяце МакГрегор заявил, что намерен стать совладельцем UFC.

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