  • Александра Бойкова: «Оставили короткую программу на второй сезон из расчета на международную арену. Подумали, что она может зайти там»
2

Бойкова и Козловский объяснили, почему оставили короткую прошлого сезона.

Фигуристы выступают под саундтрек из фильма «Убить Билла». 

«Оставили программу на второй сезон из расчета на международную арену. Подумали, что она может зайти там, особенно если ее так хорошо приняли здесь.

Но костюм на второй год оставлять как-то скучно, поэтому мы решили выбрать что-то более строгое», — сказала Александра Бойкова в эфире Первого канала.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
