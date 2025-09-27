  • Спортс
  • Гуменник об олимпийском отборе: «С иностранными спортсменами общались больше просто «привет-пока». Но отношение было теплым, помогали, поддерживали»
Гуменник об олимпийском отборе: «С иностранными спортсменами общались больше просто «привет-пока». Но отношение было теплым, помогали, поддерживали»

Петр Гуменник рассказал, как общался с иностранцами на турнире в Пекине.

На прошлых выходных Гуменник победил на олимпийском квалификационном турнире в Китае и завоевал лицензию для участия в Олимпийских играх-2026 в Милане. 

«Участие в прокатах? Хотелось выйти на лед для любимых зрителей. Уже понимаю, где у меня недочеты, а где преимущества в техническом плане, но главное — катание для публики.

В Пекине, когда шел с проката, выходил прямо в раздевалку. Но даже после короткой, не знаю, как-то подсознательно так получилось, что вместо того, чтобы пойти к автобусу, я заблудился и вышел куда-то к прессе.

Сама атмосфера была на 10 из 10. Не из-за волнения, а потому что я пережил огромный спектр эмоций. Вернуться на международную арену спустя четыре года — моя мечта.

С иностранными спортсменами общались больше просто «привет-пока». Немного пообщался только с теми, кого знал раньше, очень много русскоязычных. Но отношение было теплым, помогали, поддерживали», — сказал Петр Гуменник.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
олимпийская квалификация
мужское катание
logoконтрольные прокаты
logoсборная России
logoСпорт-Экспресс
logoПетр Гуменник
