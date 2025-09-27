  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Вайцеховская о Гуменнике на контрольных прокатах: «Прокат реально получился выдающимся. Достойным того, чтобы бороться на Олимпиаде»
Вайцеховская о Гуменнике на контрольных прокатах: «Прокат реально получился выдающимся. Достойным того, чтобы бороться на Олимпиаде»

Вайцеховская назвала выдающимся выступление Гуменника на контрольных прокатах.

Петр Гуменник представил короткую программу «Парфюмер» на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. 

«Про «Парфюмера» Петра Гуменника все хвалебные слова были сказаны еще неделю назад в ходе олимпийской квалификации в Пекине, но надо заметить, что питерским зрителям досталось даже более качественное зрелище — Петр еще больше усложнил программу, заменив четверной сальхов на лутц, и исполнил ее мощнее и выразительнее.

Понятно, что во многом такой раскованности способствовало отсутствие стресса, но прокат реально получился выдающимся. Достойным того, чтобы бороться на Олимпиаде», – написала Елена Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Елены Вайцеховской
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
logoконтрольные прокаты
Елена Вайцеховская
