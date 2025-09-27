Екатерина Чикмарева: «В прошлом году была травма, ходила по врачам, кто-то говорил – бросай фигурное катание. Я не послушала»

Екатерина Чикмарева рассказала, что ей советовали завершить карьеру из-за травмы.

Чикмарева выступает в паре с Матвеем Янченковым . Сегодня они представили на контрольных прокатах новую короткую программу под композицию Boom Boom – 2WEI & Bri Bryant.

«Травма была в начале сентября прошлого года, ходила ко многим врачам, кто-то говорил: «Бросай это дело, зачем тебе это нужно». Я не послушала. Было сильное желание попасть на чемпионат России в том году, но решили, что лучше будет не гнаться», – сказала фигуристка.

