Глейхенгауз о потере отца: «Мы с мамой остались вдвоем, ей было очень тяжело. Я начал тренировать детей, ставить программы, чтобы встать на ноги»

Даниил Глейхенгауз рассказал о тяжелом периоде в жизни после потери отца.

Отец Глейхенгауза Марк Самуилович ушел из жизни в ноябре 2010 года.

«Моему отцу поставили первый раз диагноз «рак», я в этот момент только год или полтора покатался в танцах на льду, нашел партнершу. Раньше я был в сборной и получал какие-то небольшие деньги. Теперь я перешел, стал старше, и тренеру нужно было платить определенную сумму в месяц за тренировки.

И мои родители, понятное дело, это оплачивали. А здесь все деньги пошли на лечение отца. Весь бюджет семьи под ноль, все накопления – все уходит на спасение близкого человека. И при этом мне помогали, пошли навстречу, я перестал платить за тренировки.

Но настал момент, когда отца не стало. Конечно, я не был к этому готов, хоть это и длилось уже какое-то время. Учитывая, что ты сам находишься в какой-то стадии становления, сам еще не понимаешь, что тебя вообще ждет дальше. Нет уверенности в каком-то будущем.

Это произошло, и мы остались с мамой вдвоем. Отец был главой семьи, он все контролировал, все финансовые, бюрократические моменты – все было на нем. Нам с мамой пришлось включить сверхвозможности.

Сейчас я вспоминаю и понимаю, насколько маме было тяжело. Они много лет были в браке счастливы, никогда не было никаких уходов или измен, мыслей о расставании. Мы остались вдвоем, и она попыталась на себя взять все. А я в тот момент сразу не мог ничего сделать, потому что у меня шел сезон, я был просто спортсменом, который каждый день должен ходить на тренировки, и выезжать на соревнования.

Я в том сезоне даже выиграл со своей партнершей несколько международных турниров, но на отборочном внутри страны мы не смогли пробиться дальше. И где-то к апрелю у меня встал выбор, что делать дальше? Продолжать быть просто спортсменом и тренироваться, ожидая, что в какой-то момент что-то получится, или надо уже пытаться по-другому встать на ноги.

Потому что деньги, которые друзья, родственники дали во время похорон, тоже не бесконечные. Мама начала работать, снова преподавала. Я уже понимал, что мне 19, скоро 20, и так уже не может продолжаться.

Я пошел к Илье Авербуху в шоу. Так как я не достиг олимпийского золота или каких-то значимых вершин, зарплата у таких спортсменов не самая большая и роль в массовке. Еще начал тренировать детей любых возрастов.

Я просто дал объявление на все интернет-сайты по фигурному катанию и брал всех, кто захочет, кто согласится. Тренировал на массовом катании в торговых центрах детей на пластмассовых коньках, взрослых людей.

Также начал ходить по каткам, где сам занимался, предлагал свои услуги. Но я всегда любил творчество, поэтому начал не только тренировать, но и ставить программы, работал целыми днями», – рассказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе в интервью для проекта «вМесте».