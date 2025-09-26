  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глейхенгауз о потере отца: «Мы с мамой остались вдвоем, ей было очень тяжело. Я начал тренировать детей, ставить программы, чтобы встать на ноги»
0

Глейхенгауз о потере отца: «Мы с мамой остались вдвоем, ей было очень тяжело. Я начал тренировать детей, ставить программы, чтобы встать на ноги»

Даниил Глейхенгауз рассказал о тяжелом периоде в жизни после потери отца.

Отец Глейхенгауза Марк Самуилович ушел из жизни в ноябре 2010 года.

«Моему отцу поставили первый раз диагноз «рак», я в этот момент только год или полтора покатался в танцах на льду, нашел партнершу. Раньше я был в сборной и получал какие-то небольшие деньги. Теперь я перешел, стал старше, и тренеру нужно было платить определенную сумму в месяц за тренировки.

И мои родители, понятное дело, это оплачивали. А здесь все деньги пошли на лечение отца. Весь бюджет семьи под ноль, все накопления – все уходит на спасение близкого человека. И при этом мне помогали, пошли навстречу, я перестал платить за тренировки.

Но настал момент, когда отца не стало. Конечно, я не был к этому готов, хоть это и длилось уже какое-то время. Учитывая, что ты сам находишься в какой-то стадии становления, сам еще не понимаешь, что тебя вообще ждет дальше. Нет уверенности в каком-то будущем.

Это произошло, и мы остались с мамой вдвоем. Отец был главой семьи, он все контролировал, все финансовые, бюрократические моменты – все было на нем. Нам с мамой пришлось включить сверхвозможности.

Сейчас я вспоминаю и понимаю, насколько маме было тяжело. Они много лет были в браке счастливы, никогда не было никаких уходов или измен, мыслей о расставании. Мы остались вдвоем, и она попыталась на себя взять все. А я в тот момент сразу не мог ничего сделать, потому что у меня шел сезон, я был просто спортсменом, который каждый день должен ходить на тренировки, и выезжать на соревнования.

Я в том сезоне даже выиграл со своей партнершей несколько международных турниров, но на отборочном внутри страны мы не смогли пробиться дальше. И где-то к апрелю у меня встал выбор, что делать дальше? Продолжать быть просто спортсменом и тренироваться, ожидая, что в какой-то момент что-то получится, или надо уже пытаться по-другому встать на ноги.

Потому что деньги, которые друзья, родственники дали во время похорон, тоже не бесконечные. Мама начала работать, снова преподавала. Я уже понимал, что мне 19, скоро 20, и так уже не может продолжаться.

Я пошел к Илье Авербуху в шоу. Так как я не достиг олимпийского золота или каких-то значимых вершин, зарплата у таких спортсменов не самая большая и роль в массовке. Еще начал тренировать детей любых возрастов.

Я просто дал объявление на все интернет-сайты по фигурному катанию и брал всех, кто захочет, кто согласится. Тренировал на массовом катании в торговых центрах детей на пластмассовых коньках, взрослых людей.

Также начал ходить по каткам, где сам занимался, предлагал свои услуги. Но я всегда любил творчество, поэтому начал не только тренировать, но и ставить программы, работал целыми днями», – рассказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе в интервью для проекта «вМесте».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
танцы на льду
logoсборная России
logoДаниил Глейхенгауз
logoИлья Авербух
Людмила Шалашова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Глейхенгауз о травме в юношестве: «Годам к 18 понял, что нога не позволяет тренироваться в полную силу. Это был психологически тяжелый период»
28 минут назад
Ритм-танец Шевченко и Ежлова поставлен на хиты Губина и «Иванушек International»
1824 сентября, 15:16
Илья Авербух: «Встреча с Людмилой Пахомовой изменила всю мою дальнейшую жизнь. Она сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы»
210 сентября, 10:35
Главные новости
Мемориал Непелы. Аймо, Мемола, Риццо, Грассль, Михаил Селевко, Самойлов выступят с короткими программами
498 минут назадLive
«Я думала, что в обморок упаду. Переживали за Аделию больше, чем за себя». Медведева о выступлении Петросян на олимпийском отборе
110 минут назад
Глейхенгауз о травме в юношестве: «Годам к 18 понял, что нога не позволяет тренироваться в полную силу. Это был психологически тяжелый период»
28 минут назад
Татьяна Тарасова: «Не считаю, что Гуменнику нужно катать облегченный вариант произвольной на контрольных прокатах»
238 минут назад
Тарасова о снятии Степановой и Букина с контрольных прокатов: «Это потеря только для них. Надо уметь болеть вовремя»
646 минут назад
Алина Загитова: «Однажды я поехала на соревнования с переломом руки. Там я неудачно приземлилась и сломала ногу»
8сегодня, 17:59
Алина Загитова: «Не боюсь показаться глупой и в чем-то не разбирающейся. Краткий курс у меня был по всем профессиям – от монтажа до пожарной инспекции»
60сегодня, 17:57
Роман Костомаров: «Петросян и Гуменник обладают сложными элементами, за счет которых могут победить всех, как это и случилось в Китае»
4сегодня, 17:40
Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер выиграли ритм-танец, Смарт и Дик – 2-е, Демужо и ле Мерсье – 3-и
63сегодня, 17:31
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец, Каррейра и Пономаренко – 2-е, ван Ренсбург и Штеффан – 3-и
6сегодня, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щебакова и Гончаров представят ритм-танцы
1сегодня, 11:10
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
сегодня, 11:03
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы
сегодня, 10:50
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
5вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16