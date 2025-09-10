Илья Авербух: «Встреча с Людмилой Пахомовой изменила всю мою дальнейшую жизнь. Она сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы»

Илья Авербух рассказал, что встреча с Людмилой Пахомовой изменила его жизнь.

«Однажды обычный прохожий сказал маме: «А давайте я вашего мальчика помогу устроить в школу фигурного катания». Так я стал тренироваться. Болтался без особых успехов, пока однажды великая женщина круто не повлияла на мою судьбу. Это была легендарная олимпийская чемпионка Людмила Пахомова .

Как-то она проходила мимо и сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы, это твоя жизнь». Встреча продлилась не более 15 секунд, но изменила всю мою дальнейшую жизнь. Через два года я уже стал чемпионом мира [среди юниоров] в паре с Мариной Анисиной», – сказал серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф и продюсер Авербух .