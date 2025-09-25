Бренд Алены Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
Дизайнер Алена Ахмадуллина предоставит экипировку сборной России по фигурному катанию на сезон-2025/26.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что спортсмены получили новую экипировку в ходе сбора в Новогорске. Им предоставили одежду с брендингом торгового дома «Хохлома», креативным директором которого является Ахмадуллина.
В портфолио бренда входит, в частности, создание костюмов для участников церемонии открытия Олимпийских игр-2010 в Ванкувере.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
