Авербух о ролике ISU под украинскую песню: «Меня беспокоит только то, как катается Гуменник. Остальное – это шелуха, рассчитанная на то, чтобы мы на это обращали внимание»

Илья Авербух призвал не обращать внимания на инцидент с ISU и Петром Гуменником.

Российский фигурист Гуменник выиграл короткую программу на олимпийском отборе в Пекине. Затем Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсетях фрагмент его проката, добавив песню на украинском языке (KAZKA – «Плакала»). В итоге ISU принес извинения и перезалил ролик с саундтреком из фильма «Парфюмер», под который и выступал Гуменник.

«Меня беспокоит только то, как катается Петр. Он откатался очень хорошо. В первенстве Петра не было никаких сомнений. Но то, что он так хорошо проехал на своем международном старте, это очень важно.

А все остальное – это шелуха, которая рассчитана на то, чтобы мы на это обращали внимание. Как и все нормальные люди, на это обращать внимания я не буду. Поздравляю Петра с его выступлением!» – сказал хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Авербух .