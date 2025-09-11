Авербух о запрете флага РФ на турнирах ISU: «Крайне несправедливая и нечестная ситуация. Но как нас всегда учили в спорте – чем сложнее, тем мы сильнее»

Илья Авербух назвал несправедливым запрет российского флага на турнирах ISU.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что флаг России будет запрещено вывешивать при проведении соревнований. Это относится к любым зонам, которые контролируются организаторами – в том числе в Пекине на отборочном турнире к Олимпиаде-2026.

«Это просто крайне несправедливо и нечестно по отношению как к спортсменам, так и к болельщикам. Но в других видах спорта на данный момент происходит практически все то же самое. Я уверен, что эту систему мы также можем побеждать своими выдающимися результатами.

Потому что каждый из нас знает, за кого он болеет. И мы должны максимально поддерживать ребят. Повторюсь, ситуация крайне несправедливая и крайне нечестная. Но как нас всегда учили в спорте – чем сложнее, тем мы сильнее», – сказал хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Авербух .

Олимпийский отборочный турнир пройдет 19-21 сентября, там выступят россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян.