Илья Авербух: «Перед каждым важным турниром я заезжал в церковь и разговаривал один на один»

Илья Авербух рассказал, что посещал церковь перед важными турнирами.

Авербух – режиссер церемонии открытия Игр Александра Невского, которые проходят с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

– На Играх Александра Невского у команд есть духовные наставники, которые сопровождают спортсменов во время соревнований. В вашей карьере был подобный опыт работы с такими? Как вы оцениваете их помощь?

– Я думаю, что сама идея проведения Игр просто очень хорошая. Могу сказать, что я бы с удовольствием работал бы, если бы так было. Безусловно, по-своему перед каждым большим, важным турниром я заезжал в церковь и разговаривал один на один.

Это такая внутренняя история, но, конечно, это и есть наставничество. Однако вот такого наставника, который бы ездил со мной на соревнования, конечно, у нас не было. Но я думаю, что сама идея Игр – она очень правильная, – сказал Авербух