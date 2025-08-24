56

Партнершей Георгия Куницы в новом сезоне будет Анастасия Коробейникова

Георгий Куница в новом сезоне будет выступать с Анастасией Коробейниковой.

Об этом рассказал тренер Сергей Росляков. 

Жена и партнерша Куницы Алена Косторная сейчас находится в декрете. 

«Георгию нужно продолжать кататься, выступать, чтобы у него не сгорел спортивный разряд. Для Насти такое сотрудничество – хорошая возможность развиваться в парном катании, ранее она каталась с Акимом Степаненко, но потом осталась без партнера.

Поэтому мы решили, что на предстоящий сезон ребята встанут в пару», – сказал Росляков.

Коробейниковой 16 лет, ранее она тренировалась в группе Александра Волкова. Затем перешла в парное катание в группу Рослякова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Сергей Росляков
logoсборная России
Алена Косторная
ТАСС
пары
Георгий Куница
