Партнершей Георгия Куницы в новом сезоне будет Анастасия Коробейникова

Георгий Куница в новом сезоне будет выступать с Анастасией Коробейниковой.

Об этом рассказал тренер Сергей Росляков.

Жена и партнерша Куницы Алена Косторная сейчас находится в декрете.

«Георгию нужно продолжать кататься, выступать, чтобы у него не сгорел спортивный разряд. Для Насти такое сотрудничество – хорошая возможность развиваться в парном катании, ранее она каталась с Акимом Степаненко, но потом осталась без партнера.

Поэтому мы решили, что на предстоящий сезон ребята встанут в пару», – сказал Росляков.

Коробейниковой 16 лет, ранее она тренировалась в группе Александра Волкова. Затем перешла в парное катание в группу Рослякова.