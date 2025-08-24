Партнершей Георгия Куницы в новом сезоне будет Анастасия Коробейникова
Георгий Куница в новом сезоне будет выступать с Анастасией Коробейниковой.
Об этом рассказал тренер Сергей Росляков.
Жена и партнерша Куницы Алена Косторная сейчас находится в декрете.
«Георгию нужно продолжать кататься, выступать, чтобы у него не сгорел спортивный разряд. Для Насти такое сотрудничество – хорошая возможность развиваться в парном катании, ранее она каталась с Акимом Степаненко, но потом осталась без партнера.
Поэтому мы решили, что на предстоящий сезон ребята встанут в пару», – сказал Росляков.
Коробейниковой 16 лет, ранее она тренировалась в группе Александра Волкова. Затем перешла в парное катание в группу Рослякова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
