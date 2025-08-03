Алексей Ягудин: «Меня бесят тупые водители. За рулем я постоянно всех посылаю, кто неправильно ездит»
Алексей Ягудин заявил, что его бесят не соблюдающие ПДД водители.
В субботу олимпийский чемпион по фигурному катанию провел встречу с болельщиками в рамках «Ночи Московского спорта».
«Я могу и послать, и быть резким, но 99% моей жизни я абсолютно спокойный человек, который вот так общается без телохранителей и «Майбахов».
Чтобы я послал, нужно проявлять непрофессионализм и переступать определенные грани. За рулем я постоянно всех посылаю, кто неправильно ездит. Меня бесят тупые водители. А так – редко посылаю», – поделился Ягудин.
