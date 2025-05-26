«Немного эстетики из Токио». Щербакова показала фото и видео из Японии, где выступит в шоу
Фигуристка Анна Щербакова показала, как тренируется в Японии.
Олимпийская чемпионка выступит в ледовом шоу Fantasy on Ice. Оно пройдет 31 мая и 1 июня в городе Тиба, расположенном вблизи Токио.
«Привет, Токио✌🏼», – написала Щербакова в телеграм-канале и выложила видео с тренировки на льду.
В следующей публикации в инстаграме фигуристка показала несколько фото из столицы Японии.
«Немного эстетики из Токио», – подписала снимки Щербакова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Анны Щербаковой
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