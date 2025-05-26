«Немного эстетики из Токио». Щербакова показала фото и видео из Японии, где выступит в шоу

Фигуристка Анна Щербакова показала, как тренируется в Японии.

Олимпийская чемпионка выступит в ледовом шоу Fantasy on Ice. Оно пройдет 31 мая и 1 июня в городе Тиба, расположенном вблизи Токио.

«Привет, Токио✌🏼», – написала Щербакова в телеграм-канале и выложила видео с тренировки на льду.

В следующей публикации в инстаграме фигуристка показала несколько фото из столицы Японии.

«Немного эстетики из Токио», – подписала снимки Щербакова.

Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_/