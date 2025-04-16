Тутберидзе о допуске россиян: «Нам надо выходить уже. Конечно, маленьким странам не очень хочется, потому что они получили возможность побороться за медали»
С марта 2022 года россияне не выступали на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отстранения.
«Конечно, нам надо выходить уже. Потому что хватит уже сидеть. Конечно, выпускать Россию маленьким странам не очень-то и хочется, потому что они наконец получили возможность – это правда, абсолютно – побороться за медали.
Как это будет? Была сильная страна, а как будет, если нас отстранить полностью, причем подольше, чтобы мы вообще разучились соревновательному драйву, и потом нас вывести. И какие мы – без рейтинга, без ничего? Это же интересно», – сказала заслуженный тренер РФ Тутберидзе, чьи слова приводит Sport24 из выпуска новостей Hodo Station на японском телевидении.
В декабре ISU объявил о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
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