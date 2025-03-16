Тарасова о Кубке Первого канала: «Нужный турнир, особенно когда нет никаких международных соревнований»

Татьяна Тарасова объяснила значимость Кубка Первого канала по фигурному катанию.

16 марта команда Анны Щербаковой победила на турнире в Челябинске, команда Алины Загитовой стала второй, команда Александры Трусовой – третьей.

«Мне очень нравится этот турнир. Он нужный, особенно когда нет никаких международных соревнований. Очень своевременно его создали, спасибо организаторам, что почувствовали момент. Собраны почти все сильнейшие фигуристы, все счастливы, показывают лучшее катание и то, над чем работают.

Кроме того, нет такой нервозности, как на чемпионате России. Очень дружелюбная обстановка, все друг друга поддерживают, это немаловажно в нашем деле. А также переполненный зал, который получает огромное удовольствие, плюс трансляция на ТВ.

Так что не вижу больших минусов в этом турнире. Можно что-то менять или добавлять, но в целом получилось здорово. Важен ли результат? Обстановка, конечно, дружелюбная, но результат всегда важен», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .