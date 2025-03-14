Камила Валиева посетила Московскую неделю моды
Фигуристка Камила Валиева посетила Московскую неделю моды.
18-летняя спортсменка опубликовала видео в своем телеграм-канале.
Четвертая Московская неделя моды проходит с 13 по 18 марта.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
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