«Алеша, почти 45 годиков». Ягудин станцевал в шубе и шортах на сугробе в Норильске
Алексей Ягудин в шубе и шортах станцевал под «Сигма бой» на сугробе в Норильске.
«Алеша, почти 45 годиков 🤪
Норильск -40°C 🤪🤪🤪», – написал олимпийский чемпион по фигурному катанию, опубликовав видео в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алексея Ягудина
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