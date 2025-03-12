Матвей Янченков: «В этом сезоне в соревнованиях участвовать не планируем. Еще не все элементы восстановили»

Фигуристы Чикмарева и Янченков не выступят на соревнованиях в этом сезоне.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков были заявлены на турнир «Южный бриз», который пройдет с 20 по 23 марта в Сочи. Пара пропустила предшествующую часть сезона из-за травмы ноги у партнерши.

«К сожалению, в этом сезоне в соревнованиях участвовать не планируем. Восстановление идет полным ходом, тренируемся каждый день.

Элементы еще не все восстановили, но планомерно движемся в этом направлении. Будем усердно тренироваться, чтобы радовать всех своими выступлениями!» – сказал Янченков.