Павел Слюсаренко: «Чикмарева и Янченков с вероятностью 95% пропустят чемпионат России»
Чикмарева и Янченков, скорее всего, пропустят чемпионат России в Омске.
Об этом сообщил тренер спортивной пары Павел Слюсаренко.
Ранее Чикмарева перенесла травму ноги.
«Катя с Матвеем вышли на лед, тренируются, потихоньку набирают форму, начали делать двойные выбросы. Катя восстановила тройные прыжки, но мы не форсируем, потому что травма была серьезной.
Чемпионат России (с вероятностью) 95% пропустим, не знаю, что должно произойти, чтобы мы успели, но пока не даем окончательного ответа», – сказал Слюсаренко.
Чикмарева и Янченков – бронзовые призеры чемпионата России 2024 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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