Павел Слюсаренко: «Чикмарева и Янченков с вероятностью 95% пропустят чемпионат России»

Чикмарева и Янченков, скорее всего, пропустят чемпионат России в Омске.

Об этом сообщил тренер спортивной пары Павел Слюсаренко.

Ранее Чикмарева перенесла травму ноги.

«Катя с Матвеем вышли на лед, тренируются, потихоньку набирают форму, начали делать двойные выбросы. Катя восстановила тройные прыжки, но мы не форсируем, потому что травма была серьезной.

Чемпионат России (с вероятностью) 95% пропустим, не знаю, что должно произойти, чтобы мы успели, но пока не даем окончательного ответа», – сказал Слюсаренко.

Чикмарева и Янченков – бронзовые призеры чемпионата России 2024 года.