Чикмарева и Янченков заявлены на турнир «Южный бриз». Пара не выступала год
Бронзовые призеры чемпионата России-2023/24 в парном катании Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заявлены на Всероссийские соревнования «Южный бриз».
Турнир пройдет с 20 по 22 марта в Сириусе (Сочи).
В текущем сезоне Чикмарева и Янченков не выступали из-за травмы партнерши. Последний раз они выходили на лед в марте 2024-го на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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