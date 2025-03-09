Чикмарева и Янченков заявлены на турнир «Южный бриз». Пара не выступала год

Бронзовые призеры чемпионата России-2023/24 в парном катании Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заявлены на Всероссийские соревнования «Южный бриз».

Турнир пройдет с 20 по 22 марта в Сириусе (Сочи).

В текущем сезоне Чикмарева и Янченков не выступали из-за травмы партнерши. Последний раз они выходили на лед в марте 2024-го на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.