Анастасия Скопцова: «Очень хотела бы увидеть Фролову на Олимпиаде. Аня – это наша Каролина Костнер»
Анастасия Скопцова заявила, что хотела бы видеть Анну Фролову на Олимпиаде.
«Аделия (Петросян), естественно, первый номер. Но душа лежит к Ане, я бы очень хотела ее увидеть на Олимпиаде. Безумно красивое катание, при всей моей любви к Аделии и Алине Горбачевой. Но никто такого катания, как Аня, не показывает.
Даже Аделия – на мой взгляд, пока еще не настолько женщина. У нее стало намного более женственное катание, она феноменально делает успехи, прогрессирует с невероятной скоростью. Но все-таки Аня – это наша Каролина Костнер.
Муравьева? Думаю, в катании Аня у нее все же выигрывает», – сказала Скопцова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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