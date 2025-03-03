Анастасия Скопцова: «Очень хотела бы увидеть Фролову на Олимпиаде. Аня – это наша Каролина Костнер»

Анастасия Скопцова заявила, что хотела бы видеть Анну Фролову на Олимпиаде.

«Аделия (Петросян ), естественно, первый номер. Но душа лежит к Ане, я бы очень хотела ее увидеть на Олимпиаде. Безумно красивое катание, при всей моей любви к Аделии и Алине Горбачевой . Но никто такого катания, как Аня, не показывает.

Даже Аделия – на мой взгляд, пока еще не настолько женщина. У нее стало намного более женственное катание, она феноменально делает успехи, прогрессирует с невероятной скоростью. Но все-таки Аня – это наша Каролина Костнер.

Муравьева ? Думаю, в катании Аня у нее все же выигрывает», – сказала Скопцова .