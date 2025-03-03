Светлана Журова: «Когда я комментирую очередную ситуацию в фигурном катании, мне пишут болельщики Валиевой, Загитовой и других: «Вам что, всем заняться нечем?»
Светлана Журова рассказала о критике со стороны фанатов известных фигуристок.
«Меня очень расстраивают все эти околофигурные скандалы, перипетии. Когда я комментирую очередную ситуацию в фигурном катании, мне пишут болельщики Валиевой, Загитовой и других: «Вам что, всем заняться нечем?»
Они очень переживают, честно. Поверьте, болельщики трепетно относятся к тому, что мы, комментаторы, говорим», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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