Светлана Журова: «Когда я комментирую очередную ситуацию в фигурном катании, мне пишут болельщики Валиевой, Загитовой и других: «Вам что, всем заняться нечем?»

Светлана Журова рассказала о критике со стороны фанатов известных фигуристок.

«Меня очень расстраивают все эти околофигурные скандалы, перипетии. Когда я комментирую очередную ситуацию в фигурном катании, мне пишут болельщики Валиевой, Загитовой и других: «Вам что, всем заняться нечем?»

Они очень переживают, честно. Поверьте, болельщики трепетно относятся к тому, что мы, комментаторы, говорим», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей. Вот детали изнутри