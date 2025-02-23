Загитова о том, чем пожертвовала ради карьеры: «Друзьями и едой. Мне кажется, что это было абсолютно оправданно в моем случае»

Алина Загитова сообщила, что пожертвовала друзьями и едой ради карьеры.

«В любом случае нужно чем-то жертвовать. Я пожертвовала друзьями, едой. Мне кажется, что это было абсолютно оправданно в моем случае. Мне грех жаловаться, потому что у меня все получилось.

Но в любом случае в каждом деле нужно чем-то жертвовать, если хочешь чего-то достичь. Это уже потом у меня будет и еда, я сейчас могу и фастфуда наесться, и мороженого на ночь. Конечно, потом приходится бегать, но это мне уже не запрещается, и друзья у меня появились.

Запрещали ли на соревнованиях общаться с другими фигуристами? Нет, это просто я такой человек, которому нужно было углубиться в себя, свои эмоции, полностью сконцентрироваться на деле, и, в принципе, это мне помогало.

То есть я выработала такую стратегию для себя. У каждого она своя. Кому-то надо просто посмеяться, поговорить с другими людьми. Я закрывалась в себе и слушала только себя и тренеров. Даже с родителями не общалась на самом деле», – рассказала Загитова .