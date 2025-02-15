«Я сказала «да». Дмитрий Соловьев сделал предложение Дине Авериной

Дмитрий Соловьев сделал предложение Дине Авериной.

«Я сказала «да», – написала Аверина и опубликовала фото с кольцом на пальце.

«Ты сказала «да»! Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце», – подписал Соловьев в комментариях.

Соловьев и Аверина вместе выступают в шоу «Ледниковый период».

Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире фигуристов, Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.