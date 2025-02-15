«Я сказала «да». Дмитрий Соловьев сделал предложение Дине Авериной
Дмитрий Соловьев сделал предложение Дине Авериной.
«Я сказала «да», – написала Аверина и опубликовала фото с кольцом на пальце.
«Ты сказала «да»! Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце», – подписал Соловьев в комментариях.
Соловьев и Аверина вместе выступают в шоу «Ледниковый период».
Соловьев – олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире фигуристов, Аверина – 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Дины Авериной
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