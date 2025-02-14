Дина Аверина – Дмитрию Соловьеву: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Люблю тебя💙»

Гимнастка Дина Аверина призналась в чувствах к фигуристу Дмитрию Соловьеву.

«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком🥰 Люблю тебя💙», – написала гимнастка в соцсети, отметив Соловьева.

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев выступали в паре в проекте «Ледниковый период».