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Дина Аверина – Дмитрию Соловьеву: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Люблю тебя💙»

Гимнастка Дина Аверина призналась в чувствах к фигуристу Дмитрию Соловьеву.

«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком🥰 Люблю тебя💙», – написала гимнастка в соцсети, отметив Соловьева. 

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев выступали в паре в проекте «Ледниковый период». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Дины Авериной
logoДмитрий Соловьев
танцы на льду
светская хроника
logoДина Аверина
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