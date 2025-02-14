Дина Аверина – Дмитрию Соловьеву: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Люблю тебя💙»
Гимнастка Дина Аверина призналась в чувствах к фигуристу Дмитрию Соловьеву.
«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком🥰 Люблю тебя💙», – написала гимнастка в соцсети, отметив Соловьева.
18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев выступали в паре в проекте «Ледниковый период».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Дины Авериной
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