Алексей Ягудин: «Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься. Спортивное сообщество прекрасно знает, кто откуда»

Алексей Ягудин призвал не отказываться от выступлений в нейтральном статусе.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

«Такое решение – это круто. Если сравнивать с тем, что было несколько лет назад, конечно, это шаг назад. Но если сравнивать с тем, что было совсем недавно, это маленькая, но победа. Нашим спортсменам дается шанс, им надо пользоваться и делать все, чтобы поехать на международные соревнования», – сказал олимпийский чемпион Ягудин «Матч ТВ».

«Надо побывать в шкуре спортсмена, чтобы потом уже комментировать ту или иную ситуацию. Я всегда ратовал за то, что это (нейтральный статус – Спортс’’) не важно. Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она – спортсменка, представляющая Россию.

Спортивное сообщество прекрасно знает, кто откуда. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. К сожалению, спортивная жизнь очень быстро заканчивается», – цитирует Ягудина «СЭ».

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много