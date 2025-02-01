Ксения Гущина: «Начала работу над элементами ультра-си. Пока прямо успешных попыток не было»

Фигуристка Ксения Гущина рассказала, что хочет выучить элементы ультра-си.

Гущина лидирует после короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга с 74,12 баллами.

– Для меня этот турнир многое значит. Очень рада, что получилось хорошо откатать короткую программу и улучшить свой результат. Все сложилось хорошо.

– Это твои лучшие баллы в карьере за короткую программу?

– Думаю, да. Рада, что результат оценили.

– Насколько сложно настраивать себя на этот результат?

– Стараюсь на все турниры настраиваться одинаково, чтобы выдать свой максимум. Еще впереди финал Гран‑при, к которому нужно подойти в хорошей форме.

– Что скажешь по поводу чемпионата России по прыжкам, где ты показала лучшие баллы?

– Я была очень удивлена, что получилось пройти в финал. Турнир очень мне понравился, необычный формат для меня. Надеюсь, что в следующий раз получится больше показать.

– Какие‑то элементы ультра‑си?

– Хотелось бы.

– Уже работаете над ними?

– Да, начали работу. Пока прямо успешных попыток не было, – сказала фигуристка.