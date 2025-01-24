Даниил Самсонов: «Я получил вызов на финал Гран-при России. Готовлюсь и очень надеюсь, что получится показать неплохое катание»

Фигурист Даниил Самсонов рассказал, что готовится к финалу Гран-при России.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России, где Самсонов занял седьмое место.

«Я получил вызов на финал Гран-при России. Выступать планирую, надеюсь, никаких травм за этот период не будет, и я смогу спокойно доехать до финала. Я готовлюсь и очень надеюсь, что все-таки получится показать неплохое катание. Я хочу постараться показать что-то новое и достойно выступить, не провалиться на этом старте.

Подготовка проходит более-менее спокойно, накатываем программы. Конечно, есть некоторое беспокойство, но мы с ним справляемся, на протяжении всего сезона борюсь с ним.

Я очень хочу поддержать Андрея [Мозалева], Матвея [Ветлугина] и Артура [Даниеляна]. Я понимаю, насколько им сейчас неприятно и насколько они расстроены, потому что они очень хорошо выступили на этапах Гран-при. Я очень люблю здоровую конкуренцию в мужском одиночном катании и хочу, чтобы следующий сезон для них прошел еще лучше», – сказал Самсонов.

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