Сотникова выступит с показательным номером на четвертом этапе «Битвы школ».

Четвертый этап пройдет 25-26 января в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступит в первый день.

«Мне очень нравится атмосфера, которая царит на «Битве школ»: все на площадке говорит о том, что это крупный и взрослый турнир, но при этом кругом одни ребятишки. Но стоит отдать должное – у каждого участника соответствующий серьезный настрой, говорящий об их стремлении к победе, что напоминает личную подготовку к крупным соревнованиям.

Моя школа тоже принимала участие в Кубке, поэтому есть что-то в том, что я тоже буду выступать с номером. Желаю каждому юному фигуристу испытать удовольствие от своего проката и получить новый опыт», – сказала Сотникова.