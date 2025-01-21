Сотникова выступит с показательным номером на четвертом этапе «Битвы школ»
Сотникова выступит с показательным номером на четвертом этапе «Битвы школ».
Четвертый этап пройдет 25-26 января в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступит в первый день.
«Мне очень нравится атмосфера, которая царит на «Битве школ»: все на площадке говорит о том, что это крупный и взрослый турнир, но при этом кругом одни ребятишки. Но стоит отдать должное – у каждого участника соответствующий серьезный настрой, говорящий об их стремлении к победе, что напоминает личную подготовку к крупным соревнованиям.
Моя школа тоже принимала участие в Кубке, поэтому есть что-то в том, что я тоже буду выступать с номером. Желаю каждому юному фигуристу испытать удовольствие от своего проката и получить новый опыт», – сказала Сотникова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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