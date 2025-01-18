Артем Грицаенко: «В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал»
Осокина и Грицаенко рады, что завоевали серебро на чемпионате России по прыжкам.
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в финале уступили Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
«В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал. Довольны этим больше, чем вылетом. Рады завоевать какую-то медаль и отобраться в командный турнир, чтобы показать там максимум», – сказал Грицаенко.
Осокиной и Грицаенко не будет в командном турнире – они могли отобраться только в команду Санкт-Петербурга, но за нее выступят Мишина и Галлямов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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