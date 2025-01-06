Ирина Роднина: «Не всегда, когда ты побеждаешь, ты становишься чтим и уважаем на Западе. Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится»

Ирина Роднина считает, что российских спортсменов побаиваются на Западе.

«Кто из наших спортсменов мог запомниться в мире? Нас уже два с лишним года нет на международных соревнованиях. Даже если кто-то и был раньше, то сейчас их активно вычеркивают. На сайтах, в журналах и других источниках информации не присутствуют не только российские, но и советские спортсмены.

Не всегда, когда ты побеждаешь, ты становишься чтим и уважаем на Западе. Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Роднина .