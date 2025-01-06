Ирина Роднина: «Не всегда, когда ты побеждаешь, ты становишься чтим и уважаем на Западе. Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится»
Ирина Роднина считает, что российских спортсменов побаиваются на Западе.
«Кто из наших спортсменов мог запомниться в мире? Нас уже два с лишним года нет на международных соревнованиях. Даже если кто-то и был раньше, то сейчас их активно вычеркивают. На сайтах, в журналах и других источниках информации не присутствуют не только российские, но и советские спортсмены.
Не всегда, когда ты побеждаешь, ты становишься чтим и уважаем на Западе. Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем