Дробязко о том, что суд рассмотрит ее жалобу на лишение гражданства Литвы: «Хорошо, что процесс продвинулся дальше»

Фигуристка Маргарита Дробязко высказалась о суде из-за лишения гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Позже стало известно, что Конституционный суд Литвы рассмотрит жалобу Дробязко по делу о правомерности персональной санкций.

«Это хорошо, что процесс продвинулся дальше. У меня работа и новорожденный ребенок, поэтому я не углублялась в этот вопрос. Этим занимаются адвокаты», – сказала 52-летняя Дробязко.

Дробязко родилась в Москве, а после распада СССР выступала за Литву в дуэте с Повиласом Ванагасом в танцах на льду. Вместе они выиграли бронзу чемпионата мира (2000) и дважды были третьими на чемпионатах Европы (2000, 2006).

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