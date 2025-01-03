«Часто люди стрессуют из-за вещей, которые не поддаются контролю. Это абсолютно бессмысленно». Лопарева о характере

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо охарактеризовали свой стиль в танцах на льду.

Лопарева и Бриссо представляют Францию на соревнованиях. В текущем сезоне они заняли шестое место в финале Гран-при.

– Вы отличаетесь по стилю от других пар, как бы вы могли охарактеризовать эти различия?

Бриссо: Да, у нас не классическая в этом плане история. И я не могу сказать, что мы придумали это как-то специально. Разумеется, это начиналось с классического понимания, как это устоялось ранее в фигурном катании, история мужчины и женщины… Мы изначально по характеру сильно отличаемся друг от друга. Этот стиль пришел сам. Мне кажется, что когда катаешься вместе, он как-то вырисовывается.

– Женя, вы изменили свой имидж в какой-то момент, сделали стрижку. Как пришли к этому решению?

Лопарева: Когда я пришла в танцы, я не была вот такой, знаете, яркой и экспрессивной. Честно сказать, я точно и не помню какой-то конкретный момент, но мне кажется, это шло и от федерации – попробовать что-то новое в имидже.

Я пошла в салон и сказала: «Просто предложите что-то новое». В итоге волосы сначала стали короче, а теперь они совсем короткие. В целом это был абсолютно естественный процесс, потому что, как уже сама сказала, я тоже чувствовала, что надо что-то поменять. В итоге получился своего рода микст того, что ожидалось, моих ощущений и пожеланий.

– Кто обладает более сдержанным характером в вашей паре?

Бриссо: Мы разные. Евгения спокойнее.

Лопарева: Я так сохраняю энергию. Если стрессуешь, теряешь ее. К тому же часто люди стрессуют из-за вещей, которые не поддаются контролю. И это абсолютно бессмысленно, я стараюсь этого не делать.