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Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»

Татьяна Тарасова поздравила Елену Чайковскую с 85-летием.

Чайковская отмечает день рождения 30 декабря. Она заслуженный тренер России по фигурному катанию, главный тренер сборной страны.

«Подружились и познакомились одновременно, и очень дружили. Очень сильный человек, всегда знает, чего хочет, и если что-то наметит, то сделает обязательно, не сдается. Мне очень нравилось, как она придумывает на льду что-то новое, это было очень видно у Пахомовой и Горшкова. У нее прекрасный вкус», – отметила заслуженный тренер СССР Тарасова.

Тарасова, которая была ученицей Чайковской, завершила спортивную карьеру из-за травмы в 1966-м.

«У меня была травма, и очень тяжелая. Мы поняли, что она не лечится, и операция не поможет. У меня был привычный вывих плеча. И Чайковская очень жестко мне сказала, что нужно заканчивать. Это было слушать невозможно, но это было правильно, это было по делу. Таким образом я перешла на тренерскую работу, за что я ей очень благодарна.

Я тоже очень люблю придумывать, у меня получается. Думаю, что это от нее. В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна», – сказала Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЕлена Чайковская
logoТатьяна Тарасова
Людмила Пахомова
logoАлександр Горшков
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