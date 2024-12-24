Губерниев о роли советника министра спорта: «Это приятный бонус к тому, что я делал раньше. Если документ прибавит вес в решении каких-то проблем, буду счастлив»

Дмитрий Губерниев объяснил, почему стал советником министра спорта Россиии.

– Как так получилось?

– Я модерировал большую сессию на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе, и там возникали некоторые шероховатости с протоколом. Несколько раз подсказал министру какие-то вещи. А мы сидели рядом. И [министр спорта] Михаил Дегтярев предложил: «А давай ты будешь советником? Официальным. На работу, понятное дело, ты ко мне не пойдешь, но на общественных началах – пожалуйста».

Мы ударили по рукам.

Теперь надо заехать к министру, пожать руку и получить удостоверение.

– И дать пару советов.

– Да мы и так каждый день на связи. Но как советнику, безусловно, мне есть что сказать. <...>

– У тебя есть четкое понимание по функциям? Вот ты советник: что можно, что нужно, а что нельзя?

– Во-первых, нам надо встретиться с министром и окончательно все обозначить. Хотя, так или иначе, мы с ним каждый день на связи – переписываемся, созваниваемся, обмениваемся впечатлениями. Мы на одной волне. И Дегтярев – молодец. Он очень ярко начал, вряд ли кто-то будет с этим спорить.

– Как думаешь, новая роль открывает тебе еще какие-то двери?

– Это, безусловно, приятный бонус к тому, что я делал раньше. Мои действия не изменятся. И если документ еще прибавит вес в решении каких-то проблем, буду счастлив.

Но я – единственный человек на телевидении, вне зависимости от корочек, который в эфире реально старается помочь людям. Комментирую биатлон, лыжи, при этом обращаю внимание на проблемы. А мне ведь пишут люди со всей страны! За голову иногда хватаешься. Временами я как всесоюзный староста.

Но отдаю себе отчет, что могу помочь – и делаю это. Я по-прежнему неравнодушен к несправедливости и стараюсь, в том числе с помощью федерального эфира, помогать спорту, атлетам и тренерам решать проблемы. И счастлив, когда это удается.

Вот «Снежинка». Никто не знал, что происходит с комплексом трамплинов. Я рассказал. Мы встретились с краевым министром, нашли точки соприкосновения – все, будем решать проблемы, – рассказал комментатор Губерниев в интервью Спортсу’’.

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает