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Евгения Медведева: «У меня бывают сны, когда я выхожу на соревнования, и у меня не получается ничего. Это мой личный сорт кошмаров»

Евгения Медведева рассказала о кошмаре, связанном с фигурным катанием.

«У меня бывают сны, когда я выхожу на соревнования, и у меня не получается ничего. Как будто у меня полная раскоординация, руки и ноги не слушаются, я в ужасе.

Это мой личный сорт кошмаров. Такие сны у меня раз в месяц, наверное, стабильно», — сказала фигуристка в эфире телеканала «Старт».

«Недавно мне снилось, что на меня нападает огромная черепаха. Я решила в сонник не заглядывать, потому что мало ли что», – добавила Медведева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
женское катание
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