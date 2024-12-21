Глеб Лутфуллин: «Рад, что завоевал серебро, у меня шок. Не мог себе этого представить, хоть это и было возможно»
— Рад, что завоевал серебро, у меня шок. Не мог себе этого представить, хоть это и было возможно.
— За счет чего вы достигли стабильности?
— Сам в шоке от этого. Сказалось изменение психологического состояния. Понял, что надо идти и делать, знаю, что все умею. Почему бы не воплотить это в программе?
— Как вам Омск? Чем успели заняться в день перерыва?
— Омск — сказка, красная и ледовая. В перерыве вчера сдавал зачет по горным лыжам — сдал.
— Какие планы дальше?
— Приехать к семье, отпраздновать Новый год. Потом ледовые шоу, насыщенный график перед прыжковым турниром.
— Конкуренция в мужском катании мотивирует усложнять программы?
— Всех мотивирует, каждый увеличивает количество четверных прыжков, идет на риски. Не рискуешь — не пьешь «Боржоми», — сказал Лутфуллин.
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