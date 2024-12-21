Глеб Лутфуллин: «Рад, что завоевал серебро, у меня шок. Не мог себе этого представить, хоть это и было возможно»

Глеб Лутфуллин заявил, что в шоке после серебра на чемпионате России.

— Рад, что завоевал серебро, у меня шок. Не мог себе этого представить, хоть это и было возможно.

— За счет чего вы достигли стабильности?

— Сам в шоке от этого. Сказалось изменение психологического состояния. Понял, что надо идти и делать, знаю, что все умею. Почему бы не воплотить это в программе?

— Как вам Омск? Чем успели заняться в день перерыва?

— Омск — сказка, красная и ледовая. В перерыве вчера сдавал зачет по горным лыжам — сдал.

— Какие планы дальше?

— Приехать к семье, отпраздновать Новый год. Потом ледовые шоу, насыщенный график перед прыжковым турниром.

— Конкуренция в мужском катании мотивирует усложнять программы?

— Всех мотивирует, каждый увеличивает количество четверных прыжков, идет на риски. Не рискуешь — не пьешь «Боржоми», — сказал Лутфуллин.