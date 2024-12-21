Даниелян о чемпионате России: «Обосрался и обосрался. Не хочется придумывать оправданий»

Даниелян заявил, что не оправдывает неудачное выступление на чемпионате России.

Серебряный призер чемпионата Европы-2020 Артур Даниелян набрал 220,43 балла по итогам двух программ.

– Показалось, будто у тебя проблема с коньками...

– С коньками все нормально, за пару дней до турнира оторвался крючок, пришлось быстро сооружать. Обосрался и обосрался, не хочется придумывать оправданий.

– После такого не задумываешься о завершении, все-таки вице‑чемпион Европы ставит другие цели?

– Вице‑чемпионом Европы был пять лет назад, изменился физически и в голове за это время. Награда всегда будет со мной, но в нынешних реалиях... Последние два сезона были не очень хорошие, сейчас выступаю прилично, вижу результат работы, хочу дальше развиваться. Я еще могу.

– На тренировках все получается? Может, дело в психологии?

– Мне нужно время, чтобы начать втягиваться после всего пройденного. На психологии это, конечно, отражается. За счет тренеров, разговоров, семьи готов работать дальше.

– Травма не беспокоит сейчас?

– Слава богу, все хорошо. Тщательно готовлюсь, не хочется больше пауз. Мне только в радость выступать. <...>

– Какие цели дальше?

– Встретить Новый год, а дальше еще не обсуждали. На финал Гран‑при отобрался, может, на чемпионате по прыжкам выступлю. Думаю, будут изменения в программах. На финал Гран‑при есть цель – быть выше десятого места с чистыми прокатами, – сказал фигурист.