Софья Важнова: «Мне нравится катание Эмбер Гленн. Мне кажется, она может выиграть чемпионат мира»

Фигуристка Софья Важнова считает, что Эмбер Гленн может выиграть чемпионат мира.

Сегодня Важнова выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске.

– Произвольной программой я удовлетворена, а короткой – не на все сто. Из-за волнения вылезли недокруты. Хотелось бы это исправить и набирать 70 баллов или больше.

Это были волнительные соревнования. Даже на тренировках я не очень катала программу. Но понимала, что все зависит от настроя. Перед выходом на разминку начала себя настраивать. Говорила, что я все умею, что все делаю, надо просто быть уверенной в себе.

– Следите за международными соревнованиями? Кто для вас лучшая фигуристка мира? Кто может выиграть чемпионат мира?

– Конечно, слежу. Мне нравится катание Эмбер Гленн . Она в не самом юном возрасте показывает тройной аксель. Мне нравится ее катание. В этом сезоне она стала выступать стабильнее, выиграла финал Гран-при. Мне кажется, она может выиграть чемпионат мира, – сказала Важнова.