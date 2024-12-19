Лутфуллин о том, какой суперспособностью хотел бы обладать: «Остановить время, поспать и включить его дальше»
Фигурист Лутфуллин ответил на вопрос, какой суперспособностью хотел бы обладать.
Глеб Лутфуллин занимает третье место после короткой программы на чемпионате России в Омске с результатом 97,85 балла.
– Рад за компоненты, вращения, дорожки. Наконец‑то получилось откатать чисто.
– Как вам Омск и арена?
– Фантастическая арена, а по городу вряд ли еще кому‑то удалось много погулять.
– Ощущали другой часовой пояс?
– Многие на опыте, часто соревнования проходят в разных часовых поясах.
– Какую суперспособность хотели бы в фигурном катании?
– Остановить время, поспать и включить его дальше, – сказал Лутфуллин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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