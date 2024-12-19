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Лутфуллин о том, какой суперспособностью хотел бы обладать: «Остановить время, поспать и включить его дальше»

Фигурист Лутфуллин ответил на вопрос, какой суперспособностью хотел бы обладать.

Глеб Лутфуллин занимает третье место после короткой программы на чемпионате России в Омске с результатом 97,85 балла.

– Рад за компоненты, вращения, дорожки. Наконец‑то получилось откатать чисто.

– Как вам Омск и арена?

– Фантастическая арена, а по городу вряд ли еще кому‑то удалось много погулять.

– Ощущали другой часовой пояс?

– Многие на опыте, часто соревнования проходят в разных часовых поясах.

– Какую суперспособность хотели бы в фигурном катании?

– Остановить время, поспать и включить его дальше, – сказал Лутфуллин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
мужское катание
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