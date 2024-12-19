Глеб Лутфуллин: «Заходил на тулуп и думал: «Если сейчас не сделаю, больше на чемпионат России не поеду»

Фигурист Глеб Лутфуллин доволен чистым прокатом короткой на чемпионате России.

Лутфуллин набрал 97,85 балла и идет третьим после выступления 16 участников из 18.

«Наконец-то, на пятом чемпионате, я откатал короткую программу чисто. Рад этому. Я заходил на тулуп и думал: «Если я сейчас не сделаю, то больше на чемпионат России не поеду». Это, конечно, все шутки.

Про адаптацию к площадке лучше сказать после произвольной программы. На короткой меньше элементов», – сказал Лутфуллин.