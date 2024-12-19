Журова о Валиевой: «Пережила психологический террор со стороны тех, кто на нее давил все это время, она боец. Ждем, что она выйдет с новыми программами, интересными и взрослыми»

Светлана Журова считает, что Камила Валиева пережила психологический террор.

Российская фигуристка Валиева сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года – после окончания срока дисквалификации за допинг.

«Камиле будет непросто. Ей придется многое делать по-другому по сравнению с тем, что она делала, когда была юной девочкой. Пережила психологический террор со стороны тех, кто на нее давил все это время, она боец.

Ждем, что она выйдет с новыми программами, интересными и взрослыми. Некоторые не верят, что это возможно. Мне бы очень хотелось пожелать ей удачи. Если фигуристка после такого долгого времени дисквалификации выйдет и снова начнет побеждать, это будет потрясающее достижение. Считаю, что она может это сделать», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .