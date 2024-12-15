Чок о произвольном танце: «Не было никаких сомнений по поводу костюмов. Этот стиль в музыке словно не оставляет выбора: Нью-Йорк 20-х и точка»

Мэдисон Чок вдохновлялась эпохой ар-деко при создании костюмов для произвольного.

Об этом она рассказала в интервью Спортс’‘.

«Я обожаю это время! Я черпаю вдохновение в архитектуре и дизайне того времени – в них столько стиля и очарования.

Композиция, под которую мы катаемся – Take Five от Дэйва Брубека – написана позже, в 50-е. Но нам показалось, что она хорошо подходит под атмосферу ар-деко. От этой музыки остается такое джазовое послевкусие, ты как будто бы переносишься в ночной дождливый Нью-Йорк. Я хотела, чтобы от нашего танца оставалось ощущение дерзкой чувственности.

У нас даже элементы встроены в программу так, чтобы зритель их почти не замечал, а видел только джаз и танец. В джазе много импровизации, и нам хочется, чтобы от нашей программы оставалось ощущение, что мы просто танцуем и импровизируем.

Поэтому у меня не было никаких сомнений по поводу костюмов. Этот стиль в музыке словно не оставляет выбора: Нью-Йорк 20-х и точка.

Когда ты думаешь про это время и этот город, первое, что приходит в голову – небоскреб Chrysler building. А вертикальные грани другого легендарного здания – Empire State building – хрестоматийный пример североамериканского ар-деко. Эта структурность и симметрия и стали моим вдохновением», – сказала Чок.

«Мы хотели передать классическую идею американской мечты через знаковые символы Америки. Чемпионат мира в этом году пройдет в Бостоне, мы делаем реверанс домашнему турниру. Мы хотим, чтобы страна нами гордилась», – добавил Бейтс.

Самое продуманное платье фигурного сезона. Конечно, у Мэдисон Чок