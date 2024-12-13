Алексей Ягудин: «Российские фигуристы были в шаге от возвращения на международные старты. Но голосование на конгрессе ISU сделали открытым»

Ягудин заявил, что российские фигуристы были близки к возвращению на турниры ISU.

«Настолько мы были близки к тому, чтобы вернуться. Когда было голосование [на одном из последних конгрессов Международного союза конькобежцев], его, к сожалению, сделали открытым. Ну я знаю, много общаюсь: правда хотят, чтобы наши вернулись.

И это правда не слух, что и спонсоры покидают многие большие турниры. И голосование, когда уже практически в шаге мы были, совсем недавно оно происходило – это голосование сделали открытым. И там как бы показывать, что «да, я за русских» – не прошло.

Было бы закрытым – скорее всего, мы бы уже вернулись. А его сделали открытым, и, к сожалению, там опять на шаг откатились назад», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

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