Евгений Плющенко: «Будут у нас чемпионаты мира, международные старты. Мы этого очень ждем»

Евгений Плющенко уверен, что у российских фигуристов будут чемпионаты мира.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что ISU не принимал решений о допуске россиян.

«Очень хорошая новость! Слава Богу! Надо работать и готовиться. Это шикарная новость для всех нас. Надо продолжать работать, готовиться к стартам, дальнейшей жизни.

Будут у нас чемпионаты мира, международные старты. Мы этого очень ждем», — сказал Плющенко .