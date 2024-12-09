Евгений Плющенко: «Будут у нас чемпионаты мира, международные старты. Мы этого очень ждем»
Евгений Плющенко уверен, что у российских фигуристов будут чемпионаты мира.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.
Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что ISU не принимал решений о допуске россиян.
«Очень хорошая новость! Слава Богу! Надо работать и готовиться. Это шикарная новость для всех нас. Надо продолжать работать, готовиться к стартам, дальнейшей жизни.
Будут у нас чемпионаты мира, международные старты. Мы этого очень ждем», — сказал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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