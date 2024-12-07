Федченко о работе с китайской фигуристкой Ван Ихань: «Всегда говорила, что она – талант, и мир обязательно узнает такую спортсменку»
Накануне китаянка заняла четвертое место в финале Гран-при среди юниоров.
«Хочу рассказать историю этой маленькой, но очень сильной девочки! Три года назад мы начали заниматься по скайпу с тогда еще совсем юной Ихань Ван, учили тройные прыжки. Потом они с мамой приняли решение приехать в Россию.
Сначала на полгода, затем на короткие сроки, но очень регулярно Кэти, так зовут в России Ихань, приезжала тренироваться в мою академию. В моменты нахождения в Китае мы работали онлайн 1-1,5 часа в день.
В самом начале цели были очень простые: выучить тройные прыжки, улучшить вращения. Я всегда говорила, что Кэти – талант, и мир обязательно узнает такую спортсменку. И вот, спустя большой срок самоотверженной работы и стремления к вершинам, в нашей копилке золото и бронза этапов юниорского Гран-при», – написала Федченко.
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