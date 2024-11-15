Тарасова об игре Медведевой за «Динамо»: «За это будет большая зарплата, думаю. У меня на тренировках по ОФП был футбол»

Татьяна Тарасова оценила решение Евгении Медведевой сыграть в футбольном матче.

17 ноября двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева выступит за московское «Динамо» в Winline сквозь вселенные шоу-матче против клуба «Амкал» из Медиалиги. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене».

«Когда я работала, у меня на тренировках по общефизической подготовке был футбол. Травмоопасно ли это? Опасно все.

Я думаю, что за это будет большая зарплата», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .