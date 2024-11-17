Девид Нарижный: «Проехали средне, просто обычный, средний прокат, ничего такого. Видимо, чуть-чуть где-то перенервничали»
Девид Нарижный назвал «средним» прокат произвольного танца на Гран-при в Москве.
Ирина Хавронина и Девид Нарижный стали сегодня вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при России «Золотой конек».
Нарижный: Нормальные эмоции. Старт закончился, осталось пройти допинг, прийти на награждение – и поедем есть в круглосуточную лапшичную.
Проехали средне, просто обычный, средний прокат, ничего такого. Видимо, чуть-чуть где-то перенервничали.
Планируем успеть много всего к Омску, посмотреть, что сколько будет занимать, и уже работать. Хочется поработать над коротким, кое-что поправить в произвольной, не буду говорить что. Хочется все перелопатить.
Хавронина: Мы рады, что откатали, что сложился такой хороший старт. Рады кататься вместе. Доехали – уже хорошо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
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